تشكيلة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

مباراة جديدة بين فريق يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي تنظم اليوم الأحد، حيث يرفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه شعار الفوز الذي لا بديل عنه.

ويتوقع عشاق ومشجعي السيدة العجوز أن يقدم فريقهم أداء مميز عقب عودة رونالدو إلى الملاعب بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه منه فترة.

فريق يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

ستقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو على أرض ملعب أوليمبيكو فعلى الرغم من الفوز الذي حققه اليوفي في الجولات الماضية إلا أنه ظهر بأداء متواضع جداً دون المستوى، مما جعله يخسر أهم وأقوى مبارياته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت المباراة بهدفين دون مقابل، لكنه نجح في الجولة الماضية أن يحقق فوز مثير على فيرينتسفاروش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أما على المستوى المحلي فقد جاء فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وسجله خالي من الهزائم بالرغم من أداءه المتواضع، بينما فريق لاتسيو فقد جاء في المركز العاشر برصيد 10 نقاط حققها بعد الفوز في ثلاث ماريات وتعادل في مباراة واحدة وانهزم في مباراتين، ومن المتوقع أن يقدم فريق لاتسيو أداء جيد أمام اليوفي الذي يمر بحالة من التخبط والتراخي.

تشكيلة يوفنتوس ضد لاتسيو

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: دانيلو، ميريح ديميريل، ليوناردو بونوتشي

في خط الوسط: أدريان رابيو، ديان كولوسيفسكي، خوان كوادرادو، رودريجو بينتانكور.

أمام الهجوم: وستون ماكيني

في قلب الهجوم: لفارو مورات، كريستيانو رونالدو.