مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأحد 8/11/2020 ، حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة المحتلة والقدس بينهم منزل أسيرين .

جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة الجلمة، ونكلت برابع من بلدة اليامون، واقتحمت منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلد يعبد جنوب غرب جنين.

يعبد، اقتحمت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير نظمي أبو بكر، الذي تتهمه بقتل أحد جنودها بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله، وتفقدت الغرفة التي أغلقتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أغلقت في الواحد والعشرين من شهر أوكتوبر الماضي نحو 40 مترا مربعا من مساحة منزل الأسير أبو بكر البالغة نحو 70 مترا، بمادة "البوليتان/ الإسفنج المضغوط".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أبو بكر مرات عديدة بعد إعلاق الغرفة بحجة تفقدها، فيما أبدى ذوي الأسير أبو بكر من تخوفهم من الاقتحامات المتكررة لمنزلهم، وأن الاحتلال يتحجج بتفقد الغرفة من أجل التنكيل بذوي الأسير.

وفي بلدة الجلمة جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشبان محمد ياسر شعبان، ومحمد زكريا حمدان، وفادي يحيى أبو فرحة، أثناء تواجدهم قرب جدار التوسع العنصري، المقام فوق أراضي بلدتهم.

وفي السياق ذاته، نكلت قوات الاحتلال بالشاب كرم إياد سمار من بلدة اليامون، واعتدت عليه بالضرب المبرح أثناء تواجده قرب الجدار المقام فوق أراضي قرية رمانة غرب جنين، وتم نقله الى المستشفى الحكومي في جنين لتلقي العلاج.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان، محمد وعبد الله أبو جمعة، وأحمد مروان أبو جمعة، ورائد أبو مفرح، عقب اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها في بلدة الطور قضاء القدس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، الشاب حمزة التميمي (22 عامًا)، وهو من ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرقي القدس، بعد استدعائه للمقابلة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غربي رام الله، قبل أن تقوم بمداهمة منزل الأسير في السجون الإسرائيلية محمد دخيل البرغوثي، وتقوم بتفتيشه.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.

وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمتها الشهر السابق.