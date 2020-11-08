الخلاص منه مكسب: هكذا استقبل الفلسطينيون خسارة ترامب

لاشك أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لم يأت بخير على الفلسطينيين، وكان خبر خسارته بمثابة فرحة عارمة، وهو الذي أعطى لإسرائيل في وقت توليه الحكم ما لم يعطه أي رئيس سابق.

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لم يعولوا يوماً على أي رئيس أمريكي، خاصةً وأن أمريكا لن تنسلخ يوماً عن "إسرائيل" ولا تتخلى عنها في أي وقت وحين، ورغم أي علاقات دولية أخرى، إلا أنه مجرد خسارة ترامب كان له الأثر الجيد بالنسبة لهم.

وعبر الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بخسارة ترامب، فيما تناقل آخرون مواقفه المثيرة للجدل والتي أثارت سخرية العالم أجمع خلال توليه الحكم.

"الخلاص منه مكسب" هو ما يشعر به الفلسطينيون حيال خسارة ترامب على الرغم من عدم قناعتهم بأي رئيس أمريكي آخر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية السبت فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن، وخسارة دونالد برئاسة البيت الأبيض.

لاشك أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لم يأت بخير على الفلسطينيين، وكان خبر خسارته بمثابة فرحة عارمة، وهو الذي أعطى لإسرائيل في وقت توليه الحكم ما لم يعطه أي رئيس سابق. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لم يعولوا يوماً على أي رئيس أمريكي، خاصةً وأن أمريكا لن تنسلخ يوماً عن "إسرائيل" ولا تتخلى عنها في أي وقت وحين، ورغم أي علاقات دولية أخرى، إلا أنه مجرد خسارة ترامب كان له الأثر الجيد بالنسبة لهم. وعبر الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بخسارة ترامب، فيما تناقل آخرون مواقفه المثيرة للجدل والتي أثارت سخرية العالم أجمع خلال توليه الحكم. "الخلاص منه مكسب" هو ما يشعر به الفلسطينيون حيال خسارة ترامب على الرغم من عدم قناعتهم بأي رئيس أمريكي آخر. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية السبت فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن، وخسارة دونالد برئاسة البيت الأبيض.