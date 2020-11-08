البزم: لن نتردد في اتخاذ قرار بفتح صالات الأفراح والمدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى

قال اياد البزم المتحدث بإسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد 8/11م2020 ، "لن نتردد في اتخاذ قراراً بفتح صالات الافراح إذا انخفضت الإصابات ، بالرغم من ان صالات الافراح من أكثر الاماكن التي يحدث فيها إختلاط وأحد الأسباب الرئيسة لنقل العدوى لذلك كان قرار إغلاقها.

وأوضح البزم خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى "لا زلنا في حالة تقييم للحالة الوبائية ، والمدراس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح.

وتابع نُقدر الظروف التي يعيشها أصحاب الصالات والشرائح الأخرى المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة ، معتبراً ان الخطورة المنطوية على فيروس كورونا هي التي تجعلنا نذهب لتشديد الإجراءات، ونعمل جاهدين من أجل أن نوازن بين إجراءات كورونا وتلبية حاجيات الناس.

وتابع : التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة غير مرضية ولا زلنا ندعو المواطنين صباح مساء للالتزام ومع ذلك ما زال البعض غير ملتزم ، متمنياً أن يحدث هناك التزاما من المواطنين لنتمكن من عودة الحياة في كافة المجالات الأساسية في قطاع غزة.

وشدد على ان الداخلية ستتخذ إجراءات مشددة بحق المواطنين الذين يقومون الافراح داخل بيوتهم لأنها تساعد على نشر العدوى.