بن سلمان لم يهنئ بايدين برئاسة الولايات المتحدة والسعودية تلتزم الصمت

لم تُصدر المملكة العربية السعودية حتى صباح اليوم الاحد 8/11/2020 ، أي تعليق بشأن نتائج الولايات المتحدة الامريكية ، ولم يهنئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الامريكي الجديد جون بايدن بفوزه بالانتخابات الامريكية .

ر هاشتاغ "#ولي_العهد"تصد موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الذي كان قد تعهد بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية في حال فوزه بالرئاسة ووجه انتقادات حادة للأمير محمد بن سلمان.

ورغم توجيه العديد من القادة العرب التهنئة لبايدن فور الإعلان عن فوزه بالرئاسة، فإنه لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي على ذلك حتى فجر الأحد. وبعد بضع ساعات من نبأ فوز بايدن، نشرت وزارة الخارجية السعودية ووسائل الإعلام الرسمية بيانات تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى رئيس تنزانيا ماغوفولي على إعادة انتخابه.

وهاشتاغ "#ولي_العهد"، شارك العديد من السعوديين بتغريدات تأييد للأمير محمد بن سلمان، وأعاد العديد منهم نشر تصريح منسوب له في لقاء مع شبكة "بلومبيرغ" عام 2018، قال فيه إنه "لا فضل ولا منة لأي دولة في استقرار وأمن ورخاء المملكة".