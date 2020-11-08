متى يبدأ بايدين رسمياً عمله كرئيس للولايات المتحدة وما هي الفترة الانتقالية ؟

منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فوزر الرئيس الامريكي جون بايدن بالانتخابات الامريكية بدأت التساؤلات حول موعد بدء بايدين بالعمل فعلياً كرئيس للولايات المتحدة وانتهاء الفترة الانتقالية .

بحسب دستور الولايات المتحدة، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس المنتخب في ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

ويحدث ذلك في حفل، يسمى حفل التنصيب، يقام في العاصمة واشنطن، حيث يؤدي الرئيس ونائب الرئيس الجديدان يمين المنصب أمام رئيس المحكمة العليا.

ما هي الفترة الانتقالية الرئاسية؟

هي الفترة بين صدور نتيجة الانتخابات وبدء الولاية الرئاسية الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني.

يشكل الرئيس المنتخب مجموعة تسمى الفريق الانتقالي الذي يستعد لتولي السلطة فور التنصيب، وقد أنشأ فريق بايدن بالفعل موقعًا إلكترونيًا انتقاليًا.

ويقوم الفريق باختيار شخصيات للمناصب الوزارية ومناقشة أولويات السياسة والاستعداد للحكم.

يذهب أعضاء الفريق إلى الوكالات الفيدرالية كي تتم إحاطتهم ببعض الشؤون، مثل المواعيد النهائية لبعض القضايا الهامة والميزانيات واختصاصات كبار الموظفين.

يجمع الفريق الانتقالي كل المعلومات الاستخبارية عن الموظفين الجدد، ويبقون على أهبة الاستعداد لتقديم العون بعد التنصيب. وقد يظل بعضهم في الخدمة بعد الفترة الانتقالية.