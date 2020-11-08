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يخص الدول الإسلامية.. أول قرار للرئيس المنتخب بايدن..!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:24 - 08 نوفمبر 2020
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تقارير
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تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن تكون أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت: "كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين" ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد"، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

وأشارت الصحيفة، أنه "على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي".

 

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