طلبة الطب في فلسطين ينظمون الاجتماع الوطني السنوي الثالث في رسالة تحدٍ كبيرة

نظم الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في فلسطين الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب في فلسطين الذي يقام في بشكل الكتروني عبر تقنية "الزوم" في رسالة تحدي لكافة الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية لأسباب مختلفة أهمها الاحتلال انتشار وباء كورونا.

ومن المقرر أن يستمر انعقاد الاجتماع الوطني لمدة 5 أيام متتالية عبر تقنية فيديو كونفرنس، ويشهد الاجتماع عقد ورشات تدريبية عدة تهدف لرفع قدرات الطلبة لبناء قادة في مجال الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية التي يقدموها للمرضى والمجتمع في المستقبل.





اسلام مسعود مسؤول اللجنة التنظيمية للاجتماع قال: "هذه مسؤولية وواجب مُنح لنا كطلبة طب فلسطينيين لتطوير أنفسنا، وتحدي للأوضاع الراهنة من أجل إحداث تغيير في مستقبل نظام الرعاية الصحية لدينا".

وأضاف: "هذه ليست رحلة سهلة للأعضاء أو المنظمة ككل؛ ولكن في أوقات كهذه نتعلم التغلب على التحديات والعقبات التي نواجهها ونصقل أنفسنا لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا؛ لتصبح تكلفة الاستثمار الذاتي واضحة مع المكافآت القادمة حيث نتعلم من كل عقبة وتحدي نواجهه".

واعتبر مسعود مشاركة الطلاب في الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب من أفضل التجارب التي قد يحظى بها الطلبة خلال الحياة الجامعية حيث يحضر العديد من الورشات ويشارك في العملية الديموقراطية للانتخابات ليختار ممثلية ويتعرف على العديد من الزملاء من جامعات أخرى.

ولفت إلى أن العام الماضي عقد الاجتماع في القدس ولم يستطيع المشاركين من غزة حضور الاجتماع بسبب منعهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اقتصرت مشاركتهم على الفيديو كونفرانس فقط.

وعبر عن أمنيته بأن يحظى اتحاد طلبة الطب في فلسطين على مزيد من الدعم من وزارة الصحة ومن المؤسسات الفلسطينية المختلفة، مؤكدًا أن الاتحاد يواجه صعوبات كثيرة في التنقل والسفر لتمثيل فلسطين في الاجتماعات العالمية.

ومن المتوقع عقب انتهاء الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب في العالم أن تعقد انتخابات لطلبة الطب من جميع الجامعات الفلسطينية في نابلس والقدس وغزة، لاختيار الفريق الوطني الممثل لاتحاد طلبة الطب في فلسطين بانتخابات نزيه وديمقراطية.

يُشار إلى أن فلسطين حصلت على الاعتراف بالاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب في تايون خلال الاجتماع الدولي لطلاب الطب عام 2019.

وحصلت فلسطين على العضوية الكاملة للاتحاد العالمي لجمعيات طلبة في ٥ أغسطس ٢٠٢٠ عن طريق اجتماع الاتحاد العالمي الالكتروني.

وبهذا الانجاز يحصل طلبة الطب في فلسطين على فرصة الالتحاق على مستوى الشرق الأوسط والعالم والتصويت في الاجتماعات المستقبلية للاتحاد العالمي.

ويهدف الاتحاد العالمي لتحفيز طلبة الطب في جميع أنحاء العالم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتزويد العالم بقادة في مجال الرعاية الصحية العالمية في المستقبل ومقدمي الخدمات الصحية، ويتحقق ذلك من خلال أساليب وأبعاد عمل متنوعة تتمحور بشكل أساسي حول اللجان الست التابعة للمنظمة وهي:

•لجنة الصحة العامة (SCOPH)

•لجنة حقوق الإنسان والسلام (SCORP)

•لجنة التعليم الطبي (SCOME)

•لجنة الصحة والحقوق الجنسية (SCORA)

•لجنة التبادل الطلابي (SCOPE)

•لجنة التبادل البحثي (SCORE)