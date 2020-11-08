طلبة الطب في فلسطين ينظمون الاجتماع الوطني السنوي الثالث في رسالة تحدٍ كبيرة

نظم الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في فلسطين الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب في فلسطين الذي يقام في بشكل الكتروني عبر تقنية "الزوم" في رسالة تحدي لكافة الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية لأسباب مختلفة أهمها الاحتلال انتشار وباء كورونا.
ومن المقرر أن يستمر انعقاد الاجتماع الوطني لمدة 5 أيام متتالية عبر تقنية فيديو كونفرنس، ويشهد الاجتماع عقد ورشات تدريبية عدة تهدف لرفع قدرات الطلبة لبناء قادة في مجال الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية التي يقدموها للمرضى والمجتمع في المستقبل.
اسلام مسعود مسؤول اللجنة التنظيمية للاجتماع قال: "هذه مسؤولية وواجب مُنح لنا كطلبة طب فلسطينيين لتطوير أنفسنا، وتحدي للأوضاع الراهنة من أجل إحداث تغيير في مستقبل نظام الرعاية الصحية لدينا".
وأضاف: "هذه ليست رحلة سهلة للأعضاء أو المنظمة ككل؛ ولكن في أوقات كهذه نتعلم التغلب على التحديات والعقبات التي نواجهها ونصقل أنفسنا لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا؛ لتصبح تكلفة الاستثمار الذاتي واضحة مع المكافآت القادمة حيث نتعلم من كل عقبة وتحدي نواجهه".
واعتبر مسعود مشاركة الطلاب في الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب من أفضل التجارب التي قد يحظى بها الطلبة خلال الحياة الجامعية حيث يحضر العديد من الورشات ويشارك في العملية الديموقراطية للانتخابات ليختار ممثلية ويتعرف على العديد من الزملاء من جامعات أخرى.
ولفت إلى أن العام الماضي عقد الاجتماع في القدس ولم يستطيع المشاركين من غزة حضور الاجتماع بسبب منعهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اقتصرت مشاركتهم على الفيديو كونفرانس فقط.
وعبر عن أمنيته بأن يحظى اتحاد طلبة الطب في فلسطين على مزيد من الدعم من وزارة الصحة ومن المؤسسات الفلسطينية المختلفة، مؤكدًا أن الاتحاد يواجه صعوبات كثيرة في التنقل والسفر لتمثيل فلسطين في الاجتماعات العالمية.
ومن المتوقع عقب انتهاء الاجتماع الوطني السنوي الثالث لطلبة الطب في العالم أن تعقد انتخابات لطلبة الطب من جميع الجامعات الفلسطينية في نابلس والقدس وغزة، لاختيار الفريق الوطني الممثل لاتحاد طلبة الطب في فلسطين بانتخابات نزيه وديمقراطية.
يُشار إلى أن فلسطين حصلت على الاعتراف بالاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب في تايون خلال الاجتماع الدولي لطلاب الطب عام 2019.
وحصلت فلسطين على العضوية الكاملة للاتحاد العالمي لجمعيات طلبة في ٥ أغسطس ٢٠٢٠ عن طريق اجتماع الاتحاد العالمي الالكتروني.
وبهذا الانجاز يحصل طلبة الطب في فلسطين على فرصة الالتحاق على مستوى الشرق الأوسط والعالم والتصويت في الاجتماعات المستقبلية للاتحاد العالمي.
ويهدف الاتحاد العالمي لتحفيز طلبة الطب في جميع أنحاء العالم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتزويد العالم بقادة في مجال الرعاية الصحية العالمية في المستقبل ومقدمي الخدمات الصحية، ويتحقق ذلك من خلال أساليب وأبعاد عمل متنوعة تتمحور بشكل أساسي حول اللجان الست التابعة للمنظمة وهي:
•لجنة الصحة العامة (SCOPH)
•لجنة حقوق الإنسان والسلام (SCORP)
•لجنة التعليم الطبي (SCOME)
•لجنة الصحة والحقوق الجنسية (SCORA)
•لجنة التبادل الطلابي (SCOPE)
•لجنة التبادل البحثي (SCORE)