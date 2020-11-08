مرتضى منصور: تعليق مثير حول نتائج انتخابات "ميت غمر"

أثار المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغراب بتعليق مثير له على المؤشرات لأولية التي وصلت إليها نتائج التصويت بصناديق الاقتراع لصالحه خلال ترشحه لمجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مغرداً: "شكرًا لشعب ميت غمر العظيم المحترم نساء ورجال شيوخ وشباب زملكاوية وأهلاوية لقد اتحدوا جميعا ليعطوا قطر وكلابها الخونة درسًا قاسيًا في الدفاع عن ابن بلدهم".

وأضاف: "فلقد أجمعت كل شبكات رصد العملية الانتخابية في ميت غمر بندر ومركز شمال وجنوب أن المؤشرات الأولية بعد غلق الصناديق في اليوم الأول تفوق المستشار مرتضي منصور في حوالي 167 لجنة من 169 لجنة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فالحمد والشكر لله".

وتصدر "هاشتاج ميت غمر" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عبر موقع تويتر تحديداً في ظل ترقب غير طبيعي لأنصار الكرة المصرية وحلفاء مرتضى منصور لما ستسفر عنه عملية التصويت بانتخابات مجلس الشعب “النواب” عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

ويواجه الزمالك غريمه التاريخي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.