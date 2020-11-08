"الآن دورك".. متظاهرون معارضون يدعون نتنياهو للرحيل كترامب

طالب آلاف "الإسرائيليين" المعارضين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرحيل كصديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال احتفالات المعارضة بإعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، على منافسه الجمهوري ترامب.

وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست"، عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد نتنياهو في مدينة القدس، احتفلوا بفوز بايدن، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الآن دورك للرحيل"، في إشارة إلى نتنياهو.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للمطالبة باستقالة نتنياهو، إثر اتهامه بملفات فساد، إضافة إلى سوء إدارته لأزمة كورونا، بحسب المحتجين.

ويعد ترامب، من أبرز حلفاء نتنياهو، وساعده كثيرا في التغلب على أزماته الداخلية التي كادت أن تطيح به خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبها، قالت حركة "الرايات السوداء"، التي تنظم التظاهرات ضد نتنياهو، إن الولايات المتحدة تمكنت من "التخلص من ترامب، والآن يتعين على إسرائيل أن تفعل الشيء نفسه مع نتنياهو".

وأضافت في بيان: "يجب على إسرائيل أيضا أن تكتسب قيادة جديدة تعمل من أجل المواطنين وليس ضدهم".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض على حساب ترامب، الذي رفض الاعتراف بالهزيمة، بحسب ما أكدت حملته الانتخابية.