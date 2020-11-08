عشراوي : العالم بحاجة لأن يلتقط أنفاسه بعد ترامب

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم الاحد 8/11/2020 ، إن واشنطن بحاجة إلى علاج من "الترامبية" لاستعادة توازنها الأخلاقي، وذلك بعدما تخلصت من "دونالد ترامب"، الرئيس المنتهية ولايته ، والعالم أيضا بحاجة لأن يلتقط أنفاسه".

تابعت في تغريده عبر حسابها على تويتر: "يجب فحص الترامبية بعناية ومعالجتها لاستعادة التوازن الإنساني والأخلاقي والقانوني داخل وخارج الولايات المتحدة".

و"الترامبية" تيار فكري تبلور في الولايات المتحدة خلال تولي ترامب الرئاسة.

وأشارت عشراوي، أن "مثل هذه الظواهر (الترامبية) لا تنشأ من فراغ (..) حان الوقت المناسب للعلاجات الشاملة والجريئة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وهزيمة منافسه الجمهوري ترامب.

وعقب ذلك ، قال الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني نبيل شعث، للأناضول، "لم يكن هناك أسوأ من عهد (الرئيس الحالي والمرشح الخاسر دونالد) ترامب، والخلاص من ترامب مكسب".

وأضاف "لم يكن هناك أسوأ من ترامب، وأي إنسان هو أفضل منه".