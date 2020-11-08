المقاومة تطلق صاروخاً تجريبياً باتجاه البحر

أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد 8/11/2020، صاروخاً تجريبياً باتجاه بحر غزة، في إطار ما تسميه الفصائل معركة "الإعداد والتجهيز".

وأفاد شهود عيان، أنهم سمعوا صوت صاروخ تجريبي باتجاه البحر، وشاهدوا اللهب المنطلق منه، وأعمدة الدخان الأبيض التي تتركها الصواريخ في الجو عقب انطلاقها.

وكانت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت صباحاً، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأوضح شهود عيان، أن بحرية الاحتلال أطلقت قذيفة صوتية قرب مراكب الصيادين بمنطقة الواحة شمال غرب غزة.

واضطر الصيادون لمغادرة البحر بعد أن استهدفهم الاحتلال، في انتهاك يومي يتعرضون له الصيادون.