عبر تويتر ..نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز برئاسة الولايات المتحدة

هنأ رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 8/11/2020 ، جو بايدن وكامالا هاريس بالفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية .

وقال على حسابه على تويتر :" تسود بيننا علاقات طويلة الأمد ودافئة وشخصية منذ ما يقرب من 40 عاما وأعرفك كصديق عظيم "لإسرائيل"، أتطلع إلى العمل معكما على مواصلة تعزيز التحالف الخاص القائم بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ورحب ما يسمى برئيس دولة في كيان الاحتلال ريؤوفين ريفلين بانتخاب جو بايدين رئيسا جديدا للولايات المتحدة .

وقال" اسرائيل" تهنئ الرئيس المنتخب وها انا ابعث باحر التبريكات الى صديقي جو بايدين متمنيا له النجاح في منصبه الجديد .

واضاف ا رفلين ان الحلف الاستراتيجي بين البلدين وبين الشعبين اقوى بكثير من اية قيادة سياسية ولا تستند فقط الى الصداقة بل ان جذوره راسخة وثابته عميقا في القيم المشتركة بيننا

ووجه له دعوة رسمية لزيارة "اسرائيل".

وشكر "ريفلين" ترامب على عمله الدؤوب خلال السنوات الاربع الاخيرة من اجل تحصين امن دولة اسرائيل وبناء علاقات سلام بينها وبين الدول المجاورة.