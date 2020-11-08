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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 8/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:36 - 08 نوفمبر 2020
سعر الذهب سعر الذهب
تقارير
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يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 8/11/2020 باهتمام كبير. وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 8/11/2020

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 211.70 شيكل $62.73

سعر الذهب عيار 22   194.06 شيكل $57.50

اسعار الذهب عيار 21 185.24 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 18 158.78 شيكل $47.05

سعر الذهب عيار 14   123.49 شيكل $36.59

سعر الذهب عيار 12   105.85 شيكل $31.36

اسعار أوقية الذهب      6,584 شيكل  $1,951

اسعار جنيه الذهب      1,482 شيكل  $439.10

اسعار كيلو الذهب      211,700 شيكل       $62,727

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

7 نوفمبر       211.65       185.20       158.74       123.46       105.83

6 نوفمبر       211.90       185.41       158.92       123.61       105.95

5 نوفمبر       211.67       185.21       158.75       123.47       105.83

4 نوفمبر       207.92       181.93       155.94       121.29       103.96

3 نوفمبر       208.77       182.68       156.58       121.79       104.39

2 نوفمبر       208.08       182.07       156.06       121.38       104.04

1 نوفمبر       205.88       180.15       154.41       120.10       102.94

31 أكتوبر      205.90       180.17       154.43       120.11       102.95

30 أكتوبر      205.87       180.14       154.40       120.09       102.93

29 أكتوبر      205.55       179.86       154.16       119.90       102.77

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