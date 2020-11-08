طقس فلسطين : منخفض جوي في طريقه الى غزة ومصر

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 8/11/2020 ، ان صور الأقمار الصناعية تُظهر استمرار وجود سحب كثيفة ركامية رعدية شمال مصر وقُبالة سواحل غزة داخل البحر تستمر في إمطار تلك المناطق بزخات قوية من المطر .

بعد ظهيرة ومساء اليوم تتكون حالة من عدم الاستقرار الجوي في مناطقنا وتُصبح الفُرصة مُتاحة لهطول زخات رعدية من المطر في العديد من المناطق، ويُحتمل تكوّن سيول محلية.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .