تعرف على كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ؟

تقلدت كامالا هاريس، اليوم السبت، منصب نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وهي أول امرأة سمراء في تاريخ أمريكيا من أصل آسيوي تشغل هذا المنصب رفيع المستوى في إدارة البيت الأبيض.

كامالا هاريس عضو في مجلس الشيوخ :

وفي عام 2017، مثلت هاريس عن ولاية كاليفورنيا بعضوية في مجلس الشيوخ، علمًا أنها ابنة مهاجرين جامايكيين وهنود نشأت في الكنيسة المعمدانية السوداء ومعبد هندوسي.

النائبة كاملا هاريس هي من أصول لاتينية هندية، وتعتبر وثاني امرأة سوداء تكون عضوا في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس الشيوخ برزت هاريس، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة بعد أن قتلت شرطة منيابوليس جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، مايو.

ونائبة الرئيس الأمريكي، هاريس متزوجة من المحامي دوغلاس إيمهوف الذي أصبح من ثوابت الحملة الانتخابية، وينادي ابناه من زواج سابق زوجة أبيهما "موملا" اختصارا لعبارة "ماما كاملا".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، فوز جو بايدن ممثلاً عن الحزب الديمقراطي بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب، وفق وكالة فوكس نيوز الامريكية.