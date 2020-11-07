انتصار الأسير ماهر الأخرس صفعة جديدة في وجه الاحتلال

قال الأسير المحرر سلطان خلوف اليوم السبت "إن انتصار الأسير ماهر الأخرس شكل صفعة جديدة في وجه الاحتلال والاعتقال الإداري".

وأوضح خلوف أن الأسير الأخرس استطاع أن ينتزع حريته بأمعائه الخاوية، لأن الحقوق تنتزع انتزاعا وعدونا لا يفهم إلا لغة القوة.

وأشار خلوف إلى أن إضراب الأسير الأخرس أعاد قضية الاعتقال الإداري إلى الواجهة، والمطلوب توحيد كافة الجهود الفلسطينية لتكون هذه الإضرابات نقطة بداية لإنهاء هذه السياسة الظالمة.

وطالب خلوف جميع الأسرى ممن خاضوا معركة الكرامة بأن يرفعوا شعار "إن عدتم عدنا" لأنهم لا يأمنون مكر العدو وتنصله من أي اتفاق.

ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية والصليب الاحمر كان موقفهم سلبي جداً، وشهدنا خلال إضراب الأسير ماهر الاخرس انحدار وهبوط في مستوى التعاطي مع هذا الملف.

كما نوه أن المؤسسات الحقوقية والدولية تعرضت لضغوط صهيونية لتبقى صامتة، والمطلوب منا كفلسطينيين إعادة تقيم علاقاتنا مع هذه المؤسسات.

وختم حديثه بقوله "جائحة كورونا شكلت استهداف حقيقي للأسرى داخل السجون، ونحمل الاحتلال المسؤولية عن الاستهتار بحياة الأسرى".