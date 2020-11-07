البرغوثي يؤكد: سقوط ترامب مهم وإيجابي "وصفقة القرن" مستمرة

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، اليوم السبت، أن سقوط دونالد ترامب إيجابي وأمر مهم، باعتباره أسوأ رئيس في العصر الحديث.

وأوضح البرغوثي، أن ترامب كان يشكل خطرًا على شعوب العالم، بما فيهم الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن مؤيدين ترامب في التآمر على فلسطين، قد أصيبوا اليوم بضربة قاسية وخيبة أمل كبيرة، وفق موقع وطن.

وأشار إلى أن "ذهاب ترامب لا يعني أن سقوط صفقة القرن، وأن الاحتلال سيحاول إعادة عناصر صفقة القرن عبر إدارة جو بايدن، ومن خلال الحديث عن تشريع المستوطنات".

ونبه البرغوثي، من خطورة الصفقة على القضية ونواياها، في ضياع حقوق الشعب الفلسطيني، وتثبيت مشروع الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا إلى مواصلة الجهود الفلسطينية في مجابهة المشاريع التصفوية، والعمل على بناء استراتيجية وطنية بديلة.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.

وأكدت فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، فوز بايدن وخسارة ترامب بعد اكتمال الفرز في الولايات الحاسمة لصالح بايدن.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب.