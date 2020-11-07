شاهد أجمل ملابس للمحجبات في شتاء 2020 -2021

تزداد عمليات البحث على جوجل على أجمل ملابس للمحجبات في الشتاء 2020 -2021 مع بداية فصل الخريف من كل عام لاقتناء أجمل الملابس وللظهور بأبهى طلة.

كما وتبحث النساء والفتيات على ماركات الملابس وأماكن التصميم المميزة التي لها بصمة كبيرة في عالم الملابس والتصميم للظهور بأجمل اطلالة ولتصبح حديث النساء بجمالها وزينتها.

وسنعرض لكم بعض الصور لتتمكني من اختيار المعطف الشتوي المناسب لشكل جسمك وبألوان أيضًا مميزة وكثيرة لتناسب كل فتاة حسب رغبتها.

ومن أكثر المصممات المشهورات في الكويت المصممة لولوة الخطاب وهي مدونة موضة ويوتيوبر كويتية.

يتابع لولوة أكثر من نصف مليون متابع على الانستغرام حيث ظهرت بخيارات حيادية مبهرة لفصل الشتاء.





ملابس للمحجبات في شتاء 2020 -2021

ومن بين الملابس التي صممتها لولوة بلوز طويلة سوداء مزينة بحزام للخصر مع معطف وبنطال يكسوهما اللون الأسود.

كما زينت ذلك بالحجاب الأبيض وحذاء لونه أسود لتكتمل زينتها واطلالتها المميزة والجميلة وتسمى تلك الاطلالة بالإطلالة الكلاسيكية الجميلة.





أما التصميم الثاني من لولوة عبارة عن بنطال وبلوزة من الصوف الأسود اضافة إلى معطف أبض مزين برسومات مزينة باللون الأسود مضاف عليها حذاء أسود وحقيبة صغيرة.

أما المصممة والمدونة الاعلامية أسرار السعيد، فقد ظهرت في اطلالة مميزة تتكون من بنطال أسود واسع وبلوزة وحجاب أسود اضافة إلى معطف البليزر الطويل بلون أحمر.





ملابس الشتاء 2020

ويتزين البليزر من الأكمام بقماش أسود مزين بالنقط البيضاء، وحقيبة من علامة ديور، وحذاء ذي كعب عالٍ باللون الأسود لإطلالة أنثوية جذابة.

وفي الوقت ذاته أيضًا فقد ظهرت المدونة المشهورة والتي يقارب عدد متابعيها على انستغرام نحو مليون متابع "زهراء اشكناني" بشكل أنيق جدًا.





وظهرت اشكناني في الأولى ببنطال وبلوزة قطنيين يكسوهما اللون الأسود، مع معطف أسود منفوخ، وحقيبة رمادية من علامة ديور وحجاب أبيض لخيار حيادي مميز

وفي إطلالة ثانية ظهرت اشكناني ببلوزة سوداء ذات رقبة طويلة ومعطف برتقالي طويل، وحذاء وحقيبة يكسوهما اللون الأسود مع حجاب أبيض وقلادة ذهبية ناعمة.



