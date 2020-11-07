أبو ليلى: رحيل ترامب سقوط لجميع سياساته المعادية أبرزاها "صفقة القرن"  

أكد نائب الأمين العام للجـبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، اليوم السبت، أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو سقوط كل سياساته المعادية للإنسانية، بما فيها صفقة القرن.

وأوضح أبو ليلى، أن تلك الصفقة، أساءت إساءة بالغة لقضية شعبنا العادلة".

وِأشار إلى أن الموقف الأمريكي التقليدي الموالي لـ(إسرائيل) سيستمر، لكن ليس بنفس الدرجة من الهجومية التي مارسها ترامب.

وقال في حديث مع وسائل إعلام محلية: إن "التاريخ يكسح هذه السياسات الى مزبلته ويؤكد ان المستقبل للشعوب وللإنسانية وليس للعنصريين الحاقدين الذين يمثلهم ترامب".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.

وأكدت فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، فوز بايدن وخسارة ترامب بعد اكتمال الفرز في الولايات الحاسمة لصالح بايدن.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب.