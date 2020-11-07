إليك تردد قناة شاهد العراقية al shahid 2020 الجديد وشاهد برامجها

إليك تردد قناة شاهد العراقية al shahid 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص على تردد قناة شاهد عبر جوجل الشهير لمشاهدة برامجها المميزة ذات الطابع الاخباري ، وتوفر الفضائية تغطية شاملة عن احداث العراق وكل ما يدور من اخبار رئيسية في الدول العربية والعالم وهي تعتبر من القنوات الرئيسية لدى الشاهد العراقي والعربي.

وبعد تسجيل مئات الالاف من عمليات البحث عنها قمنا بوضع تردد قناة شاهد العراقية 2020 علمًا أن ترددها يعرض المحتوى الإعلامي والاخبار مجانًا ، ويمكن من خلال ضبط التردد الاستمتاع بمشاهدة كافة محتواها الإعلامي الراقي وفهم ما يدور من احداث على الساحة العراقية المحلية والعربية الإقليمية.

وعن الفضائية تعد قناة شاهد العراقية من أهم القنوات في العراق حيثُ تعرض جميع الأخبار، والتقارير الميدانية والبث المباشر والنشرات وغيرها على مدار الساعة دون توقف.

ولفهم طبيعة الاحداث تستعين قناة شاهد الرائدة بالمتخصصين والمحللين لشرح ما وراء الاحداث وتبسيطها للجمهور بحيث يكون المتابع على دراية تامة بكل ما يجري من حوليه، كما أنها تعرض محتواها بجودة عالية بدون تشفير.

وقناة شاهد تقوم بالاهتمام بالعادات والتقاليد للمجتمع العراقي، وما يميز القناة أنها تبث القليل من الإعلانات حتى لا يمل المشاهد ولضمان استمرار بقاءه في متابعة الاخبار والتقارير والبث المباشر وغيره.

وفي هذه المقالة التي وضعها موقع فلسطين اليوم لقد وفرنا لحضراتكم تردد قناة شاهد al shahid 2020 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وبجودة عالية .

تردد قناة شاهد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11054 (h)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6 sd.

تردد قناة شاهد 2020 على القمر الصناعي عرب سات :

القمر : عرب سات

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

الاستقطاب : عمودي

التردد : 11546

كما يدعوكم موقع فلسطين اليوم الاخباري إلى متابعة كافة المقالات الجديد التي يوجد بها جميع ترددات القنوات العربية والعالمية.