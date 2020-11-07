الكاف يصنف تصديات الشناوي كأحد أفضل تصديات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

صنف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تصديات حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، وحارس الزمالك محمد أبو جبل، وحارس الوداد المغربي أحمد رضا التكناوتي، كأفضل التصدريات في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الكاف قد نشر صباح اليوم السبت على منصة تويتر عبر صفحته الرسمية تصدي الشناوي لركلة جزاء الوداد، وانقاذ أبو جبل مرماه من هدف محقق للرجاء، وتصدي التكناوتي لإنفراد نجم الأهلي حسين الشحات، وعنون التصديات بسؤال "من كان الأفضل في هذه الجولة".

ويشار إلى أن الأهلي والزمالك قد نجحا في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي، المقرر أن يقام في الـ 27 من نوفمبر الجاري بستاد مرج العرب بالإسكندرية.

ويعتبر هذه النهائي فريد من نوعه كونه يجمع القطبين الكبيرين في الكرة المصرية، إضافةً إلى أنه النهائي الأول الذي يجمع بين فريقين من دولة واحدة على مدار بطولات دوري الأبطال الأفريقية.

وقد نجح نادي الأهلي بحجر مقعد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5-1، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما تأهل الزمالك للنهائي الأفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع لقائي مبارتين الذهاب والإياب.

ومن الجدير ذكره أن الأهلي وصل إلى النهائي الإفريقي 12 مرة في تاريخه، وتمكن من الفوز باللقب 8 مرات، وأخفق 4 مرات في تحقيق البطولة، وسيكون هذا النهائي رقم 13 في تاريخ الأهلي.

أما بالنسبة للزمالك فتأهل إلى النهائي 7 مرات، حصد اللقب في 5 نهائيات وأخفق في عامين، وسيخوض الزمالك هذا النهائي التاريخي رقم 8 أمام غريمه نادي الاهلي.