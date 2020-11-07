برشلونة يُعلن عن إصابة نجمه الشاب أنسو فاتي بتمزق في الغضروف المفصلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم السبت عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر "، عن إصابة النجم الشاب أنسو فاتي، دون الكشف عن مدة غيابه بالتحديد.

وقال النادي:"أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ظهر اليوم أن أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الذي سيتم اتباعه في الأيام القادمة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن فاتي قد يغيب عن الفريق الكاتالوني لفترة تتراوح مابين شهر الى 3 أشهر على أعلى تقدير.

يذكر ان أنسو فاتي غادر مباراة برشلونة وريال بيتيس، في الفترة بين الشوطين، إثر معاناته من إصابة تبدو خطيرة ومقلقة، بعدما تدخل عليه عيسى ماندي داخل مربع العمليات.