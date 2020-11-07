أفضل طريقة عمل تشيز كيك نوتيلا بالكاسات في دقائق معدودة مع حشوتها

إليك أفضل طريقة عمل تشيز كيك نوتيلا بالكاسات في البيت ، حيثُ استطاعت حلوى تشيز كيك نوتيلا أن تنافس مئات الحلويات العالمية والمحلية بسبب طعمها اللذيذ والمقاوم وراحتها النافذة ، وأيضًا نالت محبة الأشخاص وربات البيوت، بعدما اثبتت جدارتها بين موائد الطعام الاخرى، فضلاً عن منظرها الجميل والجذاب.

وحرصنا على وضع خطوات عمل تشيز كيك نوتيلا بالكاسات ، وذلك لسهولة اعدادها في المطابخ ، حيثُ يمكن للأشخاص تحضيرها في أقل من ساعة.

ويمكن تقديم تشيز كيك نوتيلا بالكاسات في المناسبات العامة والخاصة وكذلك في ميلاد الأعياد وفي ذلك تتميز برومنسيتها عن باقي الاطباق، كما تقدم إلى كافة الفئات العمرية وهي سهلة البلع والهضم.

وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم مكونات تشيز كيك نوتيلا بالكاسات مع ابرو خطوات تحضيرها.

مكونات تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

أولاً: بسكويت الشاي السادة : 250 غراماً (مطحون)

ثانيًا: جبن كريمي : 500 غراماً (طري بحرارة الغرفة)

ثالثًا: سكر البودرة : 70 غم

رابعًا: معجون الشوكولاتة بالبندق : 400 غراماً (النوتيلا)

خامسًا: الزبدة : 100 غراماً (مقطعة مكعبات)

خطوات اعداد تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

أولاً: وفي الخطوة الأولى قم بوضع مكعبات الزبدة في وعاء زجاجي مقاوم للحرارة ثم أدخليه إلى الميكرويف لحوالي دقيقة حتى تذوب الزبدة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، قم بوضع البسكويت المطحون في وعاء واسكبي فوقه الزبدة المذوبة ثم اخلطي جيداً حتى تتداخل المكونات.

ثالثًا: قسّم المزيج على كلّ كاسات التقديم ثم أدخليها إلى الثلاجة.

طريقة تحضير حشوة تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

أولاً: اضرب في الخلاط الكهربائي جبن الكريم مع السكر بودرة حتى يتجانسا.

ثانيًا وبعدها أضف شوكولاتة الدهن ثم أعيدي خفق المزيج حتى يصبح قوامه كريمي وناعم.

ثالثًا: اسكب الحشوة فوق القاعدة ثم أدخلي الكاسات إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقلّ حتى تصبح متماسكة، قدميها علي سفرتك.

مكونات شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: بندق : نصف كوب (مقشر غير محمص و غير مملح(

ثانيًا: حليب مكثف محلى : كوب

ثالثًا: مسحوق الكاكاو : ثلث كوب

رابعًا: الزيت النباتي : كوب

خامسًا: حليب : كوب

خطوات اعداد شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من اعداد نوتيلا ، اضع في وعاء الخلاط الكهربائي، البندق ونصف كمية الزيت. اطحني المكونات في الخلاط.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضف الحليب، الكمية المتبقية من الزيت، الحليب المكثف والكاكاو.

ثالثًا: ثم بعد ذلك اخفق المكونات جيدا في الخلاط حتى يتجانس الخليط وتحصلي على مزيج النوتبلا.

رابعًا: وفي آخر خطوة ، قم بسكب النوتيلا في برطمان لحفظه وأدخليه الى الثلاجة مدة ساعة ونصف قبل استخدامها.

وتتمنى لحضراتكم طعامًا هنيئًا.