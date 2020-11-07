"فتح": الشعب الفلسطيني وقضيته كانتا من طليعة المتضررين من سياسة ترامب

أكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة منير الجاغوب، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية كانت في طليعة المتضررين من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تثبيت احتلال (إسرائيل) والتنكر لحقوق الفلسطينيين العادلة.

وقال الجاغوب معقبًا على فوز جو بايدن، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "ترامب ينضم إلى هذه القائمة السوداء عقابًا على سياساته المتهورة التي تهدد الأمن والسلم في العالم وتنذر بإحداث شرخ في المجتمع الأمريكي ذاته".

وأضاف أنه "في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوجد حالات قليلة لم يفز فيها الرئيس بولاية ثانية" كما حصل مع ترامب.

وشدّد على أن الرئيس الراحل ترامب سيذهب إلى عالم النسيان، وأن قضية فلسطين ستبقى عنواناً للعدل والتطلّع نحو الحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال وجرائمه.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.

وأكدت فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، فوز بايدن وخسارة ترامب بعد اكتمال الفرز في الولايات الحاسمة لصالح بايدن.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب.