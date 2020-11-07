برشلونة يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب أمام ريال بيتيس

عاد برشلونة لنغمة الانتصارات بعد الفوز على ريال بيتيس، بنتيجة (5-2)، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا، بعد 4 جولات من غياب الانتصارات عن الفريق الكتالوني.

وأحرز خماسية برشلونة، ديمبلي في الدقيقة (22)، وجريزمان في الدقيقة (49)، وميسي “هدفين” في الدقيقتين (61 من ركلة جزاء، و82)، وبيدري في الدقيقة (90)، بينما سجل لبيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة (45+3)، ولورين في الدقيقة (73).

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.