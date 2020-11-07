نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الامريكية ولم يقدم التهنئة لبايدن

أكد وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر اعلان النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية والحاسمة بين المرشحين دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري والديمقراطي جو بادين.

وأوضحت قناة "كان" الاسرائيلية، أن نتنياهو لم يتسرع في تقديم التهنئة لجون بايدن، حيث أعلنت مساء اليوم وسائل إعلام أمريكية، فوز الأخير في رئاسة الولايات المتحدة، بفارق كبير عن منافسه ترامب.

وأصدر مكتب نتنياهو تعليمات لوزراء حزب الليكود بنقل رسالتين في المقابلات الإعلامية، أولاً أن (إسرائيل) ستكون قادرة على العمل مع بايدن كما فعلت مع ترامب.

كما أنه من المؤمل أن يستمر الرئيس الجديد في الترويج للتطبيع مع الدول العربية، وأن اتخذت سياسة عدوانية ضد إيران، وأن لا يُبطل قرارات ترامب مثل الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الجولان المحتل.

وبحسب القناة، فإن تقديرات "إسرائيلية"، أكدت أن يوجد توقعات بحدوث منعطفات في العلاقات "الإسرائيلية" الأمريكية بعد فوز بايدن، خصوصا حول ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وذكر موقع و"الا" العبري، أن مسؤولين في (إسرائيل) قدموا التهنئة للفائز جو بايدن، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد.

وقال الصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، إن نائب الرئيس الجديد كاملا هاريس، قال في لقاء مع قناة العربية، إن "إدارة بايدن ستلغي الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بخصوص الفلسطينيين".

وأضافت هاريس: "نحن ملتزمون بحل الدولتين، ونحن ضد الضم وتوسيع الاستيطان".

وشدّد على ان إدارة بايدن "ستعيد المساعدات للسلطة الفلسطينية وسنفتح من جديد مكاتبها في واشنطن وسنفتح القنصلية الأمريكية في شرق القدس"، وهي خطوات عقابية كان ترامب قد فرضها خلال فترة ولايته.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.

وأكدت فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، فوز بايدن وخسارة ترامب بعد اكتمال الفرز في الولايات الحاسمة لصالح بايدن.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب.