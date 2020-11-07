أقوى طريقة عمل سلطة فواكة بالنوتيلا في البيت

أقوى طريقة عمل سلطة فواكة بالنوتيلا بسهولة ، حيث وصلت سلطة النوتيلا إلى قائمة أفضل السلطات الأكثر استخدامًا وذلك يعود لطعمها اللذيذ والشهي والطيب ، ومن هذا المنطلق قمنا بوضع خطوات اعدادها مع ابرز مكوناتها، كما واشتهرت بسرعة انتشارها إضافة إلى حضورها القوي بين موائد الطعام.

ولقد وضعنا لحضراتكم طريقة عمل سلطة فواكة بالنوتيلا حيثُ لا يحتاج المعد أو صانع السلطة أي جهد أو عناء كبير كما يمكن تحضيرها في المنزل بسرعة وهي تقدم في كاسات خاصة في المناسبات العامة والخاصة وتتميز منظرها الجميل بجذب الناس لها.

وستمتر موقع فلسطين اليوم في عرض كافة طرق تحضير الوجبات والعصائر والحلويات ، وفي هذه المقالة قمنا بوضع خطوات اعداد سلطة فواكة بالنوتيلا سهلة التحضير.

وعن مكونات سلطة فواكة بالنوتيلا فهي متوفر في كافة الأسواق العامة والمولات.

تحضير صلصة لسلطة فواكة بالنوتيلا :

شوكولاتة نيوتيلا : كوب

كريمة الخفق : نصف كوب

القشدة : نصف كوب

مانغو : كوب

كيوي : كوب

التفاح : كوب

الفراولة : كوب

أناناس : كوب

الموز : كوب

خطوات اعداد سلطة فواكة بالنوتيلا :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الوجبة، قم تقطيع الفراولة المانجا والأناناس والكيوي والتفاح والموز إلى قطع صغيرة الحجم، ثم اضع الفواكة في وعاء ثم تخلط حتى تتداخل.

طريقة تحضير صلصة الشوكولاتة :

أولاً: اضع شوكولاتة النوتيلا والقشدة والكريمة، في وعاء متوسط الحجم.

ثانيًا: اخفق تلك المكونات جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي حتى نحصل على صلصة كثيفة.

ثالثًا: اضف الصلصة إلى الفواكة المقطعة ونخلط حتى تتجانس المكونات.

رابعًا: والأخيرة، قم بتوزيع الفواكة في كاسات.

ونقدم سلطة فواكة بالنوتيلا في الكاسات مباشرة إلى الضيوف أو المشاركين في المناسبات.

مكونات شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: بندق : نصف كوب (مقشر غير محمص و غير مملح(

ثانيًا: حليب مكثف محلى : كوب

ثالثًا: مسحوق الكاكاو : ثلث كوب

رابعًا: الزيت النباتي : كوب

خامسًا: حليب : كوب

خطوات اعداد شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من اعداد نوتيلا ، اضع في وعاء الخلاط الكهربائي، البندق ونصف كمية الزيت. اطحني المكونات في الخلاط.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضف الحليب، الكمية المتبقية من الزيت، الحليب المكثف والكاكاو.