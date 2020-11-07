دحلان: فوز بايدن يحد من مخاطر تحالف ترامب-نتنياهو على القضية الفلسطينية

أكد رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح، محمد دحلان، اليوم السبت، أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترامب- نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية.

وأوضح دحلان في بيان له، أن فوز بايدن يفتح أفقاً لمسار "سلام" جديد يعتمد حل الدولتين، كما وعد بايدن شخصياً خلال حملته الانتخابية.

وبيّن القيادي، تسلم بايدن مقاليد الرئاسة يضع على العاتق الفلسطيني واجبات حيوية للارتقاء لمستوى ما هو قادم من تحديات على القضية الفلسطينية.

ونبه دحلان من "ضرورة التسلح بالحكمة والبصيرة والمرونة دون التفريط بالثوابت الوطنية العادلة، مع دخولنا مرحلة جديدة".

وشدّد على أن ضرورة معالجة الاختلالات الداخلية المتمثلة بإنهاء الانقسام وانتخاب أطر وقيادات شرعية قادرة على مواجهة المستجدات، والتأكيد على خطوطنا الوطنية الحمراء في ملفات القدس والضم والاستيطان لزوال خطر ترامب.

ودعا القوى السياسية الفلسطينية، بضرورة إيجاد صيغ ورؤى خلاقة حافظة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، مستندة لقرارات الشرعية العربية والدولية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.

وأكدت فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، فوز بايدن وخسارة ترامب بعد اكتمال الفرز في الولايات الحاسمة لصالح بايدن.

وكان بايدن بحاجة الى 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، حيث وصل خلال اليومين الماضيين الى 264 صوتاً مقابل 214 لترامب.