دحلان: فوز بايدن يحد من مخاطر تحالف ترامب- نتنياهو

أكد محمد دحلان القيادي الفلسطيني، رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترامب- نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية، ويفتح أفقاً لمسار سلام جديد يعتمد حل الدولتين، كما وعد بايدن شخصياً خلال حملته الانتخابية.

وقال دحلان في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا التطور النوعي يضع على العاتق الفلسطيني واجبات حيوية للارتقاء لمستوى ما هو قادم من تحديات.

و أضاف ان زوال خطر ترامب وحده لا يكفي، وعلينا أولاً معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام وانتخاب أطر وقيادات شرعية قادرة على مواجهة المستجدات، والتأكيد على خطوطنا الوطنية الحمراء في ملفات القدس والضم والاستيطان.

وطالب دحلان القوى السياسية الفلسطينية، بالعمل الحثيث لإيجاد صيغ ورؤى خلاقة حافظة لحقوقنا الثابتة، ومستندة لقرارات الشرعية العربية والدولية، وكل تلك العناصر موجودة في مبادرة السلام العربية ومحددات الرئيس الأسبق بيل كلنتون.

وقال دحلان: “نحن ندخل مرحلة جديدة، وعلينا التسلح بالحكمة والبصيرة والمرونة دون التفريط بثوابتنا الوطنية العادلة”.

وكان مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تليفزيونية كبرى أعلنت ان المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.