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تظاهرات في بغداد تطالب برحيل القوات الامريكية من البلاد

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 20:38 - 07 نوفمبر 2020
تظاهرات في بغداد تطالب برحيل القوات الامريكية من البلاد تظاهرات في بغداد تطالب برحيل القوات الامريكية من البلاد
تقارير
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تظاهر مئات الالاف من العراقيين، مساء اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد تنددًا بالتواجد الامريكي في البلاد، وتطالب في الوقت نفسه الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراجها بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اكد المتظاهرون على استمرار رفضهم للتواجد الاجنبي بالبلاد، الذي ينتهك السيادة العراقية.

ودعوا الحكومة بضرورة الابتعاد عن الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية والوقوف بوجه امريكا التي تحاول اثارة الازمات والاعتداءات المتكررة على مقار الحشد الشعبي والقوى الامنية.

وجدد المشاركون مضيهم على العهد لإكمال مسيرة الشهداء في الدفاع عن الأرض وضد القوات الأجنبية وعلى رأسها قوات الغزو الامريكية.

 

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