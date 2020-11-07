الأوقاف تغلق 3 مساجد جديدة في محافظات غزة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم السبت، إغلاق ثلاثة مساجد واحدًا في محافظة رفح واثنان في شمال غزة مسجدين مدة 48 ساعة، بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كرونا من بعض روادها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أغلقت مسجد عمار بن ياسر في حي الزهور برفح ومسجدين بمنطقة بئر العجة ومصعب بن عمير في بيت لاهيا، اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأحد الموافق 8/11/2020م.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم اصابة 250 مواطنًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفاع إلى 8269 منها 2955 حالة نشطة

وأجرت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة نحو 1983 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة 250 اصابة، وفي الوقت ذاته سجلت الوزارة 203 حالات تعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة، و37 حالة وفاة