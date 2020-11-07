طالع إجراءات النيابة العامة بغزة اليوم في تحقيق الأمن والإستقرار

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، عن الموجز اليومي لها في تطبيق الإجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، لاسيما في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأوضحت النيابة، أنها نفذت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى 77 قضية، فيما لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وقضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع 19 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و58 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما وطبقت النيابة العامة اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، إذ عمدت النيابة العامة إلى توقيف 25 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وشدّدت على أن الاجراءات استمرت بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.