اضبط تردد قناة ATV التركية الجديد 2020 الناقلة لمسلسل لمؤسس عثمان الحلقة 36 ، حيثُ زاد من معدل اعداد الباحثين على تردد قناة atv التركية على محركات البحث خاصة موقع جوجل وذلك لمشاهدة المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان الموسم الثاني ، حيثُ تعرض القناة حلقاته يوميًا ما دفع هؤلاء للطلب الحصول على التردد للاستمتاع في مشاهدة الفضائية العريقة حيثُ شهدت القناة مؤخرًا ارتفاعًا في اعداد المتابعين التي تصل إلى ملايين المشاهدات يوميًا.

وقد استطاع تردد قناة ATV التركية الجديد أن يقفز إلى أعلى قائمة التريند على مرشد جوجل في عمليات البحث كما أن القناة حصلت على حق بث المسلسل التركي قيامة عثمان.

ويعتبر مسلسل قيامة عثمان الذي يسرد الحقبة الزمنية للدولة العثمانية والتي عاشت نحو 500 سنة ، من أشهر المسلسلات التركية التي لاقت نجاحاً كبيراً في أنحاء الوطن العربي بسبب سهولة دراما المسلسل في عرض احداث تلك الحقبة وابرز مؤسسي الدولة الراحلة.

كما استطاعت قناة atv التركية أن تتربع على عرش القنوات الفضائية بسبب المزايا التي حصلت عليها لاسيما عرضها لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ثم مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني ، وقد حاز المسلسلان على مشاهدات عالية في كل جزء وحققا نجاحًا باهرًا.

كما تعرض قناة ATV التركية العديد من المسلسلات من انتاج الدراما التركية مثل المسلسل التركي الطبيب المعجزة وجميع تلك المسلسلات حققت نجاحًا وصيتًا واسعًا.

تأسيس قناة ATV التركية :

وبدأت القناة في بث محتواها في سبتمبر 1993 ، وهي قناة تلفزيونية وطنية في تركيا ، وتأسست بواسطة دنش بلجين وهو المالك الأصلي للقناة، وفي عام 2013 تحديدًا شهر أغسطس نالت شعبية كبيرة كما حصلت على حصة من السوق تبلغ 9.11٪ .

أما عن رمز ATV فهي مختصر لكلمة (Aktüel Televizyonu).

موعد عرض قناة ATV التركية لمسلسل عثمان الموسم الثاني :

وتعرض القناة على ترددها الجديد ، مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني وذلك كل يوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبث القناة مسلسلها بجودة عالية دون تقطيع .

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10796

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.