الخارجية تسجل حالة وفاة ومئات الإصابات بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وأكدت الخارجية، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 285 حالة فيما بلغت اعداد الإصابات إلى 6850 إصابة.