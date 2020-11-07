ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الخارجية تسجل حالة وفاة ومئات الإصابات بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:59 - 07 نوفمبر 2020
وزارة الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وأكدت الخارجية، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 285 حالة فيما بلغت اعداد الإصابات إلى 6850 إصابة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات