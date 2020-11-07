شاهد طريقة عمل شوكولاتة نوتيلا في البيت بسهولة وبسرعة كبيرة ، وتزايدت عمليات بحث الأشخاص على محركات بحث الانترنت لاسيما جوجل في الحصول على خطوات اعداد نوتيلا حيث تتميز الشوكولاتة بطعمها اللذيذ كما أن يمكن لربات البيوت أنا تضيقها أثناء اعداد الحلوى.

وفي هذه المقالة وضعنا لحضراتكم طريقة عمل شوكولاتة نوتيلا وبذلك يمكن لأي شخص أو ربة بيت أن تصنعها في المطبخ بسهولة تامة ، كما يمكن لهم أن يحفظوا تلك الخطوات على ورقة حتى يتسنى لهم العودة إليها وقتما شاءوا.

وفيما يتعلق بمكونات نوتيلا فهي موجودة في كافة المحلات والأسواق وبكثرة كما أنها رخيصة الثمن مقارنة لمكونات الحلويات الأخرى.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير خطوات اعداد شوكولاتة نوتيلا حتى يتسنى للأشخاص سرعة الحصول عليها، وللحصول على نوتيلا بجودة عالية يترتب بتطبيق الخطوات بحذافيرها كافة.

مكونات شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: بندق : نصف كوب (مقشر غير محمص و غير مملح(

ثانيًا: حليب مكثف محلى : كوب

ثالثًا: مسحوق الكاكاو : ثلث كوب

رابعًا: الزيت النباتي : كوب

خامسًا: حليب : كوب

خطوات اعداد شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من اعداد نوتيلا ، اضع في وعاء الخلاط الكهربائي، البندق ونصف كمية الزيت. اطحني المكونات في الخلاط.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضف الحليب، الكمية المتبقية من الزيت، الحليب المكثف والكاكاو.

ثالثًا: ثم بعد ذلك اخفق المكونات جيدا في الخلاط حتى يتجانس الخليط وتحصلي على مزيج النوتبلا.

رابعًا: وفي آخر خطوة ، قم بسكب النوتيلا في برطمان لحفظه وأدخليه الى الثلاجة مدة ساعة ونصف قبل استخدامها.

وتتمنى لحضراتكم طعامًا هنيئًا.