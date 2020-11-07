نقيب الصيادين بغزة: الاحتلال يلاحق الصيادين بشكل يومي

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش خلال حديث لإذاعة صوت القدس مساء اليوم السبت أن الاحتلال يطلق النار ويلاحق الصيادين بشكل يومي وهذا يؤثر على عملهم، وعلى قطاع الصيد.

وأوضح عياش أن الاحتلال يعيق عمل الصيادين ويريد ابعادهم عن مهنتهم، عبر منع إدخال معدات الصيد والماكنات عبر المعابر.

وأشار عياش أن نقابة الصيادين عقدت لقاءات مع مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووجهنا لهم عدة تقارير عن الانتهاكات الصهيونية ولكن كلها بلا جدوى ولا يوجد ضغط على الاحتلال بهذا الخصوص.

ولفت عياش إلى أن المنخفض الجوي أدى إلى وفرة في الأسماك ولا سيما سمك السردين الذي بيع بأسعار منخفضة.

وختم حديثه بقوله "المنخفضات الجوية تشكل وفرة في الأسماك وموسم ربح بالنسبة الصيادين، بعيدا عن أضرار بعض المنخفضات على المركبات ومعدات الصيد.