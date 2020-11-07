ترامب يؤكد مجدداً على تزوير الانتخابات

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، الإشارة لوقوع مخالفات بالتصويت خلال انتخابات الرئاسة الجارية، بما قد يغير بالنتائج بعدة ولايات، وفق رؤيته.

وغرد ترامب عبر حسابه على (تويتر)، أن: "أشياء سيئة حدثت خلال الساعات الماضية حيث منعت الشفافية القانونية بشكل خبيث وفظ".

وتابع أن "الجرارات قامت بسد الأبواب وجرى تغطية النوافذ بالورق المقوى السميك بحيث لا يرى المراقبون ما يحدث بداخل غرف الفرز، لقد حدثت تغييرات كبرى قد تغير من النتائج بعدة ولايات من ضمنها بنسلفانيا".

وأضاف، "حسب الجميع أننا فزنا ببنسلفانيا بسهولة ليلة الانتخابات، ولكن التصدر الكبير اختفى دون أن يسمح لأحد بالمراقبة لفترات طويلة، وتم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني في الثامنة مساء الثلاثاء، يوم الانتخابات، بما غير بسهولة من النتائج في بنسلفانيا وغيرها من الولايات ذات الوضع الدقيق".

وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.