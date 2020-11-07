تحليق منخفض لطيران الاستطلاع في الأجواء الشرقية للقطاع

حلقت اليوم السبت طائرات استطلاع اسرائيلية بشكل منخفض في أجواء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا ان عدد من طائرات الاستطلاع دخلت بعد ظهر اليوم أجواء مدينة غزة، والمنطقة الوسطى بشكل مفاجئ ولا تزال تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأوضح ان هذه الطائرات تجوب المناطق الشرقية الحدودية لمدينة غزة والمنطقة الوسطى بشكل خاص.

وكانت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ إسرائيلي.