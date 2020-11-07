بالأسماء.. إعلان بشأن سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة الذين سجلوا لديها للالتحاق بدراستهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المنصة الأخيرة، بمن فيهم الطلبة الجدد.

ودعت الخارجية الطلبة الواردة اسماؤهم في القائمة أدناه ممن يرغبون في السفر الى الأردن للالتحاق بدراستهم، إلى اجراء فحصPCR "كورونا"، على أن يتوافر لديهم التقرير الرسمي من احد مراكز وزارة الصحة المعتمدة قبل مغادرتهم الأراضي الفلسطينية.

وأكدت ضرورة تواجد الطلبة في استراحة صالة المغادرين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 تمهيدا لدخولهم الى الأردن.