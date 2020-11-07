مسؤولة بلجنة الانتخابات الامريكية تؤكد عدم وجود دليل على وجود تزوير

أعلنت المسؤولة في لجنة الانتخابات الفيدرالية إيلين وينتروب، اليوم السبت، عن عدم وجود أي أدلة تشير إلى عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت وينتروب في تصريح صحفي: "لقد قام المسؤولون الحكوميون والمحليون وعمال الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بتزويدنا بالتقارير أولا بأول".

وتابعت: "كانت هناك شكاوى قليلة جدًا بشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات. لا يوجد دليل على أي نوع من تزوير أصوات الناخبين. لا يوجد دليل على الإدلاء بأصوات غير قانونية".

وأكدت وينتروب انه "لم يكن هناك دليل على وجود احتيال. ولم ترفق أي من الشكاوى بأي دليل على الاحتيال".

مع اقتراب الحسم.. بايدن يعمق الفارق مع ترامب في جورجياويصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحملته الانتخابية على وجود عمليات تزوير لأصوات الناخبين، وقد تظاهر عدد من مناصريه في ولايات عدة، لا سيما فلوريدا منددين بتزور أصوات الناخبين.

وقطعت شبكات إعلامية أميركية معروفة خطاب الرئيس ترامب، الذي ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، لدى حديثه عن مخالفات وعمليات تزوير تشوب الانتخابات الرئاسية.

وقالت حملة ترامب، يوم الخميس، إن الجمهوريين لم يتمكنوا من مراقبة فرز الأصوات في ولاية نيفادا، في اتهام للديمقراطيين بـ"التزوير".

وجلبت الحملة امرأة متقدمة في العمر، وقالت إنها ذهبت إلى التصويت ففوجئت بأن شخصا ما قد صوت مكانها، وهو ما يشيرُ إلى "تلاعب محتمل".

وذهبت الحملة إلى أن أشخاصا أمواتا تم احتساب أصواتهم في انتخابات الرئاسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت الحملة رفع دعاوى لدى المحاكم الفيدرالية من أجل النظر في هذه "المخالفات" التي شابت فرز الأصوات.