رئيس السلطة جهز خطاب التهنئة لبايدن

قال مصدر فلسطيني كبير أن الرئيس محمود عباس جهز خطابا مهما يلقيه عند إعلان النتائج الرسمية في الولايات المتحدة، في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الأميركية. بحسب موقع إيلاف السعودي.

وقال المصدر إن الرئيس عباس بصدد تهنئة الرئيس المنتخب ثم الإعلان عن استعداده للعمل فورا مع الإدارة الأميركية الجديدة للعودة إلى المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين.

كما أشار إلى أن الرئيس وكبادرة حسن نية سيعلن أنه سيعاود التنسيق الأمني مع الأميركيين و"الإسرائيليين"، كذلك سيعلن عن قبول استلام أموال المقاصة وعائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين من "إسرائيل".

يذكر أن رئيس السلطة كان قد أعلن وقف كل أشكال التنسيق مع "إسرائيل" والأميركيين عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن "صفقة القرن"، ومنح "إسرائيل" الحق في بسط سيادتها على المستوطنات، ودعم خطة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.

وقالت مصادر داخل مكتب الرئاسة الفلسطينية إن فوز بايدن هو أكبر هدية للفلسطينيين، وإن الرئيس الفلسطيني أكد لمقربيه أنه في حال انتخاب بايدن سيكون من أوائل زوار البيت الأبيض للقاء الرئيس والإدارة الاميركية الجديدة.

وأضاف المصدر لـ "إيلاف" أن الرئيس الفلسطيني لن يوقع مرسوم الانتخابات، وإن المصالحة مع حركة حماس لن تتم، لأن حماس اشترطت الحصول على 30 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني، إسوة بحركة فتح، ومنح 40 في المئة من المقاعد لباقي الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه فتح جملة وتفصيلًا.

إلى ذلك، أكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني كان استغرب تصريحات امين سر حركة فتح جبريل الرجوب الذي قال إن أبو مازن سيوقع مرسوما خلال أيام بعد اجتماعاته مع حماس في لبنان واسطنبول.