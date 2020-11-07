ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

مفتي مصر: الاحتفال بعيد الحب حلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:49 - 07 نوفمبر 2020
شوقي علام مفتي الجمهورية شوقي علام مفتي الجمهورية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن أي عيد مثل عيد الأم والمولد النبوي وعيد الربيع وعيد الحب ما دامت طقوسه لا تتنافى مع أخلاق الإسلام فالاحتفال به حلال، موضحا أننا كمسلمين لدينا الكثير من السبل للتعبير عن الحب والود فالرسول – صلى الله عليه وسلم - كان محبا لكل شيء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن الأصل في الأشياء الإباحة فالدائرة الأوسع هي دائرة الحلال، مشدداً على أن قضية التحليل والتحريم منطقة خطرة للغاية.

من ناحية أخرى، ذكر أن إخراج الأدوية الزائدة عن حاجتنا هي صدقة وصاحبها مأجور، كما ذكر المفتي أن إبلاغ الشخص عن السارق ليس بفتنة بل هو واجب.

الأكثر مشاهدة

متعلقات