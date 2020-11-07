مفتي مصر: الاحتفال بعيد الحب حلال

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن أي عيد مثل عيد الأم والمولد النبوي وعيد الربيع وعيد الحب ما دامت طقوسه لا تتنافى مع أخلاق الإسلام فالاحتفال به حلال، موضحا أننا كمسلمين لدينا الكثير من السبل للتعبير عن الحب والود فالرسول – صلى الله عليه وسلم - كان محبا لكل شيء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن الأصل في الأشياء الإباحة فالدائرة الأوسع هي دائرة الحلال، مشدداً على أن قضية التحليل والتحريم منطقة خطرة للغاية.

من ناحية أخرى، ذكر أن إخراج الأدوية الزائدة عن حاجتنا هي صدقة وصاحبها مأجور، كما ذكر المفتي أن إبلاغ الشخص عن السارق ليس بفتنة بل هو واجب.