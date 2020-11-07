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تشكيل قوى شعبية لمقاومة التطبيع في السودان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:35 - 07 نوفمبر 2020
مظاهرات في السودان مظاهرات في السودان
تقارير
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أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية وتكتلات إعلامية وشبابية وعلماء في السودان، اليوم السبت، تدشين "القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع" مع "إسرائيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، حيث وقع 28 حزبا وتكتلا ومنظمة على ميثاق "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" مع إسرائيل، من أبرزهم حزب "المؤتمر الشعبي"، وحركة "الإصلاح الآن"، وحزب "منبر السلام العادل"، وتجمع "الشباب المستقلين"، وهيئة علماء السودان.

كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمون، وتجمع أكاديميون ضد التطبيع، ورابطة إعلاميون ضد التطبيع.

وخلال المؤتمر ذاته، أعلنت القوى المذكورة عن انطلاق الحملة الشعبية لمناهضة التطبيع بين السودان وإسرائيل.

وقال دفع الله تاج السر، ممثلا عن "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، خلال المؤتمر، إنه "لا مصالح لنا في التطبيع مع دولة الاحتلال، التي جاءت لسرقة مواردنا".

ودعا القوى السياسية والتكتلات في السودان إلى التوقيع على ميثاق رفض التطبيع.

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