تعرف على تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أكد المدير الفني لفريق برشلونة الهولندي رونالد كومان عن استعداد لاعبيه لملاقاة ريال مدريد اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، في الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”، ويأمل كومان أن يستعيد فريقه نغمة الانتصارات فعلى مستوى مباريات الدوري المحلي قدم البرشا أداء متواضع للغاية، فسيدخل برشلونة لقاءه المنتظر رافعاً شعار الفوز وجنى النقاط الثلاثة بالكامل.

ويستقبل فريق برشلونة خصمه ريال بيتيس على أرض ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني، وستكون المهمة صعبة على البلوغرانا الذي سيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاثة بالكامل، ففقد العملاق الكتالوني في الجولات الماضية العديد من النقاط حيث أنه سقط في فخ التعادل مرتين وخسر مرتين أيضاً.

وكان فريق برشلونة قد تعثر أمام ألافيس في الجولة الماضية التي انتهت بهدف مقابل هدف، فجاء البرشا في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط فقط بعد أن قدم 6 مباريات ولا تزال لديه مباراتين مؤجلتين، فقد حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مثلهم، أما فريق ريال بيتيس فقد جاء في المركز السابعة برصيد 12 نقطة بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهما وسجله خالي من التعادل.

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، سيرجيو بوسكيتس.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، أنسو فاتي