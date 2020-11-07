مصر: هدم الاحتلال قرية حمصة انتهاك واضح للشرعية والقانون

أدانت جمهورية مصر العربية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم أكثر من 70 منزلاً في قرية حمصة في الأغوار، ما تسبب في تشريد عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة كورونا، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة .