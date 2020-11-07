سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 7-11-2020- أسعار الذهب في سوريا

نعود إليكم من جديد متابعي موقع “اقرأ نيوز” لنوفر لكم تقرير اقتصادي شامل ومفصل عن

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 7/11/2020، تقدمها لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حيث تحوز أسعار الذهب على اهتمام كبير من قبل المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يتابعون عن كثب تحديث اسعار الذهب، لا سيما بعد حالة التذبذب التي يمر بها الملاذ الآمن.

وتعرض لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة، حيث ستكون الأسعار غير شاملة ضبط المصنعية، ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على أسعار الذهب في سوريا بجميع أنواع العيارات المختلفة.

اسعار الذهب في سوريا

حالة من الارتباك والتذبذب لا يزال يمر بها سعر الذهب في سوريا مما أشعل غضب واستياء المواطنين الذين قرروا مقاطعة شراء وتداول المصوغات الذهبية حتى تعود الأسعار لسابق عهدها، وبحسب توقعات خبراء المجال الاقتصادي فإن اسعار الذهب مستمر في التخبط والارتباك على مستوى عالمي وربما الأيام القادمة ستشهد اشتعال الأسعار أكثر فأكثر، في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية في الدول الكبرى التي باتت تعاني من جائحة كورونا “كوفيد 19” وفرض الحكومات حظر التجول للسيطرة على انتشار الفيروس.

أسباب ارتفاع سعر الذهب العالمي

ويعزى ارتفاع اسعار الذهب على مستوى عالمي هو إقدام كبار رجال الأعمال والمستثمرين على شراء وتداول المصوغات الذهبية ووضع رؤوس أموالهم بالذهب، خشية انهيار العملات الورقية وخسارة شركاتهم، وبحسب تحليلات خبراء الاقتصاد فإن زيادة الإقبال على شراء وتداول المصوغات الذهب يؤدي إلى ارتفاع الاسعار، بينما في حال انخفض الإقبال على شراء الذهب تنخفض الأسعار لتكدس العرض وقلة الطلب.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت7/11/2020