ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

جامعة بريطانية تدرس فعالية الأسبرين في مواجهة كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:50 - 07 نوفمبر 2020
وباء - فيروس كورونا -جائحة- فايروس- وباء - فيروس كورونا -جائحة- فايروس-
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يجري علماء في المملكة المتحدة دراسة جديدة تشمل خاصة اختبار مدى فعالية دواء "الأسبرين" واسع الشعبية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع RECOVERY trial التابع لجامعة أوكسفورد أمس الجمعة، أن هذه الدراسة السريرية الوطنية تهدف إلى تحديد الأدوية التي قد تكون مفيدة للمصابين أو المشتبه فيهم بإصابتهم بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وأوضح بروفيسور الصحة العالمية والأمراض المعدية المستجدة، بيتر هوربي: "تم اقتراح قائمة من العلاجات المحتملة لـ"كوفيد-19"، لكن لا يعرف أحد ما إذا كانت هذه العلاجات أكثر فعالية في مساعدة الناس على التعافي من الرعاية الاعتيادية التي يتلقاها المرضى في المستشفى".

ولفت الموقع إلى أن "الأسبرين" يستخدم على نطاق واسع في تخفيف كثافة الدم.

كما تشمل الدراسة أدوية أخرى، منها ديكساميثازون وأزيثرومايسين وتوسيليزوماب، بالإضافة إلى دواء REGN-COV2 التجريبي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات