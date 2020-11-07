البزم: الأفراح وبيوت العزاء ساهمت في ارتفاع اصابات كورونا

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن بيوت العزاء والأفراح تعد أحد الحلقات الأساسية في ارتفاع عدد الإصابات، لافتاً إلى أن عائلات كاملة اكتشف اصاباتها بفيرس كورونا جراء ذلك.

وأكد أن إقامة العائلات للأفراح داخل البيوت ينطوي على خطورة كبيرة, نظراً للأعداد الكبيرة التي تحتشد لإحياء الفرح، داعياً المواطنين لتجنب ذلك وإقامتها على أعداد قليلة.

وأكد على أن هناك قرار باحتجاز العريس بنفس الليلة ويوم الفرح لكل عائلة تخالف الإجراءات الوقائية حتى تصل رسالة واضحة لكل العائلات. بالإضافة إلى توقيف ومصادرة سيارات الفدعوس التي تشارك في إقامة الزفات بالشوارع.

وأشار إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية دفعنا لاتخاذ تلك القرارات وسيتم تطبيقها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن هناك إجراءات جادة من قبل الشرطة في الميدان واحتجاز ومصادرة السيارات والمعدات المشاركة في مراسم الزفة. داعياً المواطنين إلى التوقف عن هذا السلوك.

وقال:" نحن أمام ظرف صعب جدا خاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء الذي يكون تربة خصبة لانتشار الوباء, ولا نريد أن نصل إلى مراحل يكون حينها لا ينفع فيها الندم.

وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية تعاني من فرض الإجراءات على المنازل المحجورة كون سكانها يحاولون الهروب بطريقة أو بأخرى وهناك إجراءات أكثر تشديد ومتابعة بهذا الإطار. داعياً كافة شرائح المجتمع المختلفة إلى تكثيف الجهد التوعي والمسؤولية العالية في هذه المرحلة.