البطنيجي يحذر المواطنين من العودة للاغلاق الشامل

طالب المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي المواطنين بالمزيد من الحرص والالتزام بإجراءات السلامة، لافتاً إل إمكانية العودة للإغلاق الكامل حال بقيت حالة الاستهتار والتراخي من قبل المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي في تصريحات لقناة الأقصى، أن الشرطة تتابع مراكز الحجر الصحي والمخالطين، ويتم حجر المنازل كاملة حال اكتشاف إصابات بداخلها، ويمنع خروج أو دخول أحد لمنازل المحجورين. وأن أفراد الشرطة موجودين أمام كل منزل به مصابين أو مخالطين، ويعملون على تلبية احتياجات المواطنين والحد من حركتهم.

وأوضح أن جهاز الشرطة على تواصل مباشر بالجهات الصحية ونتلقى التعليمات منها، ولا يتم الانسحاب من أي منطقة بها مصابين حتى لو تم شفاء الحالات إلا بتوجيه مباشر من وزارة الصحة، لضمان عدم انتشار الوباء بين المواطنين.

وأشار إلى أنه تم فرز 2000 عنصر جديد لمتابعة منازل المحجورين في ظل ازدياد الإصابات، ويوجد فئة كبيرة من الناس تتعامل مع إجراءات التخفيف بشكل خاطئ، ويجب أن يعلم الجميع أن التخفيف جاء لتلبية احتياجات المجتمع بالتوازي مع إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

وأعرب عن أسفه أن المواطنين عادوا للحياة الطبيعية من إقامة الأفراح والتجمعات وبيوت العزاء، لذلك وضعنا إجراءات صارمة ضد المخالفين ونتابع الحالة الوبائية كل لحظة.

وطالب الشباب والنشطاء بإطلاق حملات توعوية للحد من انتشار وباء كورونا، كما دعا الفصائل والمؤسسات الأهلية العائلات والمخاتير والوجهاء بتحمل مسؤولياتهم للحد من تفشي الوباء في غزة.